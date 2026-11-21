Покер Малены принес Роме разгромную победу над Пармой
Единственный гол в составе пармезанцев забил Неста Эльфедж
В матче 12-го тура чемпионата Италии Рома одержала разгромную победу над Пармой.
Открыть счет в первом тайме удалось римлянам — точным ударом отметился Дониэлл Мален.
После перерыва Неста Эльфеж сравнял счет, но дальше на поле доминировала Рома. Мален снова вывел римлян вперед, а в конце поединка довел свой голевой запас в этой игре до покера, возглавив гонку бомбардиров Серии А. Еще один мяч в составе гостей забил Родриго Мора.
Серия А. 12-й тур
Парма – Рома – 1:5
Голы: Эльфеж, 54 – Мален, 39, 68, 77, 90, Мора, 71
Видео MEGOGO
Следующий матч римляне проведут 25 ноября в Лиге чемпионов против ПСЖ, а 29 ноября в чемпионате Италии примут Монцу. Парма 28 ноября сыграет против Фрозиноне.
Голы Маюлу, Дюе и Торреса принесли ПСЖ выездную победу над Ниццей.
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