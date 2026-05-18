Лидер украинского дрифта, pro пилот Артур Подлужный вместе с Домінант Промоушен продвигают не просто спортсмена или трек, а модель, в которой автоспорт становится бизнесом: со спонсорами, медийностью, инфраструктурой и долгими деньгами.

Подлужный – один из тех, кто в украинском автоспорте давно мыслит шире роли пилота. Он не только выступает в дрифте, но и системно работает над тем, чтобы спорт в Украине перестал существовать в режиме постоянного выживания. Именно поэтому его новый этап вместе с Домінант Промоушен стоит рассматривать не как стандартное агентское партнерство, а как попытку собрать вокруг спортсмена, автодрома и серии полноценную коммерческую экосистему.

Артур Подлужный вошел в дрифт в 2018–2019 годах и почти сразу понял: без самоорганизации рынок не сдвинется. Поэтому пилот создал ОО «Украинская ассоциация авто и мотоспортсменов», начал инициировать круглые столы, собирать организаторов, промоутеров и спортсменов в один разговор и выводить эти дискуссии в публичную плоскость. Для него это было не о формальной активности, а о попытке сшить рынок, который годами жил отрывками, отдельными тусовками и локальными инициативами.

Одна из главных проблем украинского авто- и мотоспорта сегодня – инфраструктура. По словам Подлужного, полноценных площадок для системной работы практически не осталось, а те, что есть, находятся в крайне сложном состоянии. Именно поэтому кейс автодрома «Феофания» для него принципиален: этот объект вышел из государственной собственности, и сейчас стоит вопрос, может ли этот трек еще получить шанс на новую жизнь как спортивный актив.

Вместе с командой и новым главой комитета дрифта Александром Завадой, Артур Подлужный взялся за управление этой площадкой, чтобы доказать простую, но критически важную вещь: автодром должен не просить на выживание, а показывать, как он способен монетизироваться. Логика прямая: если локация дает сильную картинку, регулярные ивенты, работу автошколам, мотошколам, продакшену, локальному бизнесу и брендам, она перестает быть «мертвым объектом» и становится инструментом экономики.

Эту же логику лидер украинского дрифта переносит и на работу со спонсорами. По его словам, в Украине до сих пор многие спортсмены мыслят категорией «наклейка на авто в обмен на деньги», но такая модель давно не работает на серьезном уровне. Бренды покупают не просто место на кузове, а историю, медийность, визуальный продукт и доступ к аудитории. Именно поэтому спортсмен должен инвестировать не только в результат, но и в свой образ: контент, айдентику, ливрею, узнаваемость и способность быть интересным вне трассы.

В этом месте появляется роль Домінант Промоушен. Для агентства это не история о «разместить партнера» или «продать логотип», а о sponsorship engineering – точной сборке между ДНК спортсмена, аудитории, бренда и денег. В случае Подлужного речь идет о построении системы, где его дрифт-экосистема становится платформой для партнеров, медиа, комьюнити и новых источников дохода, а не одноразовой активацией под один этап сезона.

Такой подход уже имеет под собой реальную основу. Артур много лет работает со спонсорами, в частности, с международными брендами, такими как SOCAR и Motul, а также участвует в практических дискуссиях о том, как могут запускаться или восстанавливаться треки в Украине. И именно этот опыт дает ему право говорить о главном: проблема не только в том, что в стране мало треков, но и в том, что автоспорт слишком долго не умел продавать себя как полноценный бизнес-продукт.

При этом рынок подает сигналы, что спрос есть. Отдельные промоутеры в Одессе, Каменском, Львове и Киеве продолжают проводить мероприятия, регионы вытягивают отдельные этапы и показывают, что при правильной упаковке автоспорт в Украине способен собирать аудиторию. Но без объединения усилий, без нормальной инфраструктуры и без общей коммерческой логики это так и останется набором ярких, но разрозненных вспышек.

Именно поэтому Подлужный говорит не только о дрифте, а о чемпионате, сериях, промоутерах и общей архитектуре рынка. Его позиция проста: если украинский автоспорт хочет будущего, он должен перестать жаловаться и начать продавать себя как актив – инвесторам, государству, брендам и медиа. А Домінант Промоушен в этой конструкции выступает как сила, которая упаковывает этот потенциал в понятную бизнес-модель, где спорт перестает быть расходом и становится инструментом монетизации.

Для рынка это важный сигнал. Партнерство «Подлужный & Домінант» – это история не только о одном пилоте, но и о попытке показать, что даже в военное время украинский моторспорт может строить коммерческие кейсы, создавать сильную картинку и доказывать свою экономическую ценность. И если такие кейсы начнут масштабироваться, следующая беседа о будущем автоспорта в Украине будет уже не о выживании, а о росте.