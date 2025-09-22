20–21 сентября на локации Chayka Drift Spot в с. Чайки состоялся Гранд Финал сезона Open DRIFT.UA 2025. Этот этап стал кульминацией сезона — лучшие пилоты Украины соревновались за титул чемпиона в зрелищном дрифте, где дым от сожженной резины, рев мотором и адреналин создали незабываемую атмосферу для всех участников и зрителей.

Гранд Финал. Главная битва сезона

Open DRIFT.UA — автоспортивное событие, которое определяет чемпиона года. В этот раз борьба была напряженной: пятеро пилотов шли почти в одном ритме по очкам, и победа любого могла решить судьбу чемпионства.

Артем Хорольский, амбасадор бренда FIRST, в этой гонке показал мастер-класс от старта до финиша. По его словам, ключевым было сочетание тщательной подготовки и четкой командной работы:

«Мы настроили машину под эту гонку, всю подготовку делали спокойно, на одном дыхании. Поэтому победили без каких-либо проблем».

Для Артема эта победа — третье подряд чемпионство в Open DRIFT (2023, 2024, 2025). Секрет успеха, по его словам, прост: внимательная работа с машиной, командой и стратегия на каждом этапе. А помощь учеников и собственной школы дрифта лишь подчеркнула, что поддержка и правильное планирование делают результат предсказуемо отличным.

Артем признается, что в дрифте, как и в жизни, все зависит от твоих действий:

«На треке это можно интерпретировать буквально: всё в твоих навыках, всё в твоих руках. Какая бы машина ни была, последний процент успеха всегда в твоих руках».

Для него это принцип, который он передает всем фанатам автоспорта и ученикам своей школы — результат зависит от твоих усилий, подготовки и уверенности, и это то, что делает победу по-настоящему заслуженной.

Артем Хорольский уже планирует следующий сезон, и конечно же, в планы входит новое чемпионство. Потому что быть FIRST - значит не останавливаться на достигнутом.