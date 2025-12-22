Павел Василенко

Состоялся матч 17-го тура чемпионата Турции, в котором Генчлербирлиги принимал Трабзонспор. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

В стартовом составе гостей впервые в этом сезоне вышли все трое украинских легионеров. Если появление Арсения Батагова и Александра Зубкова не стало сюрпризом, то Данило Сикан начал игру чемпионата с первых минут впервые.

Первые двое провели на поле весь матч, а форварда заменили на 65-й минуте.

Трабзонспор занимает третье место в чемпионате, имея в активе 35 очков и уступая лидеру первенства Галатасараю семь баллов.

Чемпионат Турции, 17-й тур

Генчлербирлиги – Трабзонспор – 4:3

Голы: Гутас, 5, Тонья, 31, Ульгюн, 52, Койта, 59 – Фелипе Аугусто, 45+2, 50, Мучи, 67 (пенальти).