«Безумная гонка, что-то сюрреалистическое!»: Ферстаппен отреагировал на триумф на Гран-при Лас-Вегаса
Четырехкратный чемпион мира поделился впечатлениями после финиша
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после победы на Гран-при Лас-Вегаса.
По словам нидерландского гонщика, заезд выдался чрезвычайно напряжённым из-за плотной борьбы в пелотоне.
Безумная гонка, что-то сюрреалистичное! Никогда не видел в Формуле-1 ничего подобного. С самого начала у нас все было прекрасно с расходом энергии, но соперники, конечно, учатся, видят, что ты делаешь. Мне нельзя было отдавать лидерство до линии окончания круга, поэтому я обсуждал этот момент с командой. Мы провели сумасшедшее количество дуэлей и со всем справились. Слипстрим в этот раз был настолько мощным, что оторваться было невозможно. Трудно поверить, сколько пилотов шли плотной группой.
Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса. Норрис и Пиастри — на подиуме.
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