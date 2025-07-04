Босс Mercedes: «Не думаю, что Ферстаппен уйдёт из Red Bull, если почувствует, что дела идут плохо»
Вольфф трезво оценивает шансы «красных быков» в топе следующего сезона
16 минут назад
Руководитель Mercedes Тото Вольфф высказался по поводу Макса Ферстаппена на фоне слухов о расставании четырехкратного чемпиона Ф-1 с Red Bull. Слова австрийца приводит f1analytic.com:
Макс – преданный человек. Я не думаю, что он воспользуется первой же возможностью и уйдет из команды, если почувствует, что дела идут плохо. Конечно, многое зависит от динамики Red Bull и от того, будет ли машина конкурентоспособной в следующем году.
Всегда есть вероятность, что благодаря их инфраструктуре и усилиям сотрудников они смогут достичь хороших результатов. Но если оценить шансы на это, то можно сказать, что это будет настоящим подвигом, если им удастся сразу же произвести фурор.
Известна сумма, за которую можно выкупить контракт Ферстаппена.
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