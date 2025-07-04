Руководитель Mercedes Тото Вольфф высказался по поводу Макса Ферстаппена на фоне слухов о расставании четырехкратного чемпиона Ф-1 с Red Bull. Слова австрийца приводит f1analytic.com:

Макс – преданный человек. Я не думаю, что он воспользуется первой же возможностью и уйдет из команды, если почувствует, что дела идут плохо. Конечно, многое зависит от динамики Red Bull и от того, будет ли машина конкурентоспособной в следующем году.

Всегда есть вероятность, что благодаря их инфраструктуре и усилиям сотрудников они смогут достичь хороших результатов. Но если оценить шансы на это, то можно сказать, что это будет настоящим подвигом, если им удастся сразу же произвести фурор.