Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о выступлении на Гран-при Австрии и борьбе за титул в сезоне-2025. Слова пилота Red Bull приводит f1analytic.com:

Просто не повезло, как и в квалификации. Но в целом в эти выходные у нас не было хорошего темпа, так что мы многому научились. Сможем надеяться на большее в следующие выходные. Но, конечно, этот результат совсем далек от идеального.

Мы стараемся делать все возможное всегда. Мой менталитет не меняется. Мы много побеждали в прошлом. Иногда нужно признать, что ты не побеждаешь, и мы стараемся делать все, что можем.

Надеюсь, теперь люди перестанут говорить о моих шансах на титул слишком часто.