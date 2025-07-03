Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер отреагировал на потенциальный переход Макса Ферстаппена в Mercedes. Слова немца приводит gpblog.com:

Я бы сказал, что похоже на это. Мне просто интересно, что случится с Джорджем Расселом после этого. Тото не оставит его на улице.

Мне интересно, потому что ему тоже нужен хороший болид. Он рекомендует себя повсюду. Но стоит ли ему идти в Red Bull, этот выбор не такой простой. Это сложный вопрос. Это действительно интересно.

Либо сочетание решения Тото Вольфа снять давление с Кими Антонелли и перейти в другую команду на несколько лет. Это также может произойти. Я не знаю, но кто-то должен освободить место.