Денис Седашов

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал своё выступление в спринт-квалификации Гран-при Бельгии, где показал второй результат, уступив одному из болидов McLaren. Слова приводит Sky Sports.

Финишировать вторым между двумя McLaren — уже неплохой итог для нас. Думаю, мы выжали максимум. Круг был хорошим, мне понравилось. Макс Ферстаппен

Он признал, что значительное отставание не стало неожиданностью, поскольку проблемы с темпом были заметны ещё во время тренировок.

Да, отставание большое, но мы это уже видели на практике. Нам нужно сосредоточиться на собственном болиде, поработать над балансом и просто ехать быстрее. Макс Ферстаппен

Ферстаппен также отметил, что разница в скорости на прямых — не основная причина:

Когда проигрываешь почти полсекунды, скорость на прямых не имеет решающего значения. Мы должны провести свою гонку и посмотреть, на что способны. Макс Ферстаппен

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