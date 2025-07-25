Пиастри с существенным преимуществом взял поул в спринте Гран-При Бельгии
Ближайшим к лидеру чемпионата оказался Ферстаппен
1 день назад
Фото: McLare
В Бельгии завершилась квалификация перед спринтерской гонкой в рамках первого этапа Гран-При Формулы-1 после летней паузы.
Лучшее время показал лидер чемпионата Оскар Пиастри, который завершил круг за 1 минуту и 40.510 секунды. Ближе всего к пилоту McLaren был лидер Red Bull Макс Ферстаппен, который проиграл почти полсекунды.
Квалификации спринта Гран-При Бельгии:
Ранее Ферстаппен назвал свою любимую гонку.