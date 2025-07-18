Советник Red Bull Хельмут Марко высказался о борьбе Макса Ферстаппена за еще одно чемпионство. Слова австрийца приводит f1analytic.com:

В Сильверстоуне пятое место досталось Максу, через неделю после того, как он досрочно сошёл в Австрии из-за столкновения с Антонелли.

Ферстаппену от этого не легче защищать свой титул, но мы далеки от того, чтобы списывать его со счетов.