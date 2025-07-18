В Red Bull призвали не списывать со счетов Ферстаппена в борьбе за чемпионство.
Марко верит в лидера команды
8 минут назад
Фото: Red Bu
Советник Red Bull Хельмут Марко высказался о борьбе Макса Ферстаппена за еще одно чемпионство. Слова австрийца приводит f1analytic.com:
В Сильверстоуне пятое место досталось Максу, через неделю после того, как он досрочно сошёл в Австрии из-за столкновения с Антонелли.
Ферстаппену от этого не легче защищать свой титул, но мы далеки от того, чтобы списывать его со счетов.
Напомним, что увольнение Кристиана Хорнера может обойтись «красным быкам» в 100 миллионов долларов.
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