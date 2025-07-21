Лидер сезона-2025 Формулы-1 Оскар Пиастри высказался о чемпионской гонке. Слова пилота McLaren приводит f1analytic.com:

Не думаю, что мне особенно стоит беспокоиться по поводу того, что может произойти в следующем году. Думаю, Максу самому придется разбираться с этим делом, хотя не уверен, что эта ситуация как-то его отвлекает. С точки зрения чемпионата меня мало волнует, что делает Макс или на сколько именно очков он сейчас отстает.

Понятно, он в любом случае будет угрозой на каждом Гран-При, ну или почти на каждом. Поэтому его никогда не стоит списывать со счетов. Мы не знаем, будет ли их болиду хватать скорости, но я стараюсь выступать как можно лучше в каждой гонке. Так что я не слишком беспокоюсь из-за конкретного положения Макса в чемпионате. Хотя, конечно, сейчас он немного отстал и отыграть этот дефицит очков будет трудно.