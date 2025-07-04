«Это нормально». Хэмилтон о напряженной коммуникации с Ferrari
Пилот Ferrari признал, что между ним и командой ещё продолжается «познание друг друга»
около 1 часа назад
Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который выступает за Ferrari, прокомментировал обсуждения со своей командой по поводу стратегии во время недавнего Гран-при Австрии. Слова приводит The Race.
Я думаю, команда просто хотела безопасно довести гонку до финиша на третьей и четвертой позициях. И это вполне логично. Но я сказал: «Послушайте, я не для того приехал сюда, чтобы стартовать четвертым и финишировать четвертым. Я борюсь за каждую возможную привилегию на трассе».
Хэмилтон отметил, что не хотел повторять стратегию своего напарника и считал, что команда могла бы рискнуть.
На финальном участке мы не ощущали давления со стороны соперников позади. Мне сказали, что Шарль [Леклер] всё равно обогнал бы меня, но я ответил: «А если бы появилась машина безопасности? Мы бы не теряли позиций — риск был минимальный».
Пилот также добавил, что не стремится игнорировать команду, но хочет, чтобы его мнение учитывали.
Леклер поделился печальными новостями о болиде Ferrari на сезон-2026.