Денис Седашов

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, который выступает за Ferrari, прокомментировал обсуждения со своей командой по поводу стратегии во время недавнего Гран-при Австрии. Слова приводит The Race.

Я думаю, команда просто хотела безопасно довести гонку до финиша на третьей и четвертой позициях. И это вполне логично. Но я сказал: «Послушайте, я не для того приехал сюда, чтобы стартовать четвертым и финишировать четвертым. Я борюсь за каждую возможную привилегию на трассе». Льюис Хэмилтон

Хэмилтон отметил, что не хотел повторять стратегию своего напарника и считал, что команда могла бы рискнуть.

На финальном участке мы не ощущали давления со стороны соперников позади. Мне сказали, что Шарль [Леклер] всё равно обогнал бы меня, но я ответил: «А если бы появилась машина безопасности? Мы бы не теряли позиций — риск был минимальный». Льюис Хэмилтон

Пилот также добавил, что не стремится игнорировать команду, но хочет, чтобы его мнение учитывали.

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