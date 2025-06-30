Пилот Ferrari Шарль Леклер высказался о болиде команды на сезон-2026. Слова монегаска приводит f1analytic.com:

Скажем так, это не самый приятный гоночный болид, на котором я когда-либо ездил, но мы всё ещё находимся на этапе, когда проект относительно новый. Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев ситуация немного изменится, но не секрет, что, на мой взгляд, правила на следующий год будут гораздо более жёсткими... вероятно, пилотам будет менее приятно управлять болидом.

Так что да, пока я не большой поклонник этого, но так оно и есть, и, в конце концов, я думаю, что перед нами стоит сложная задача, и я хотел бы, чтобы она максимально отличалась от того, что есть на данный момент. Но нравится ли мне это? Скорее всего, нет.