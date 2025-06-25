Лидер Mercedes Джордж Рассел высказался о нынешнем раскладе сил в Формуле-1. Слова британца приводит f1analytic.com:

Я думаю, когда ты семикратный чемпион мира, всё, что меньше победы, — это провал. Ты, наверное, заставляешь себя и свою команду выходить за пределы возможного, пытаясь достичь этих больших результатов, и это может быть потенциально контрпродуктивным.

Что я увидел в прошлом году, так это то, что когда он показывал свою лучшую форму, он был настоящим соперником для меня и он управлял машиной удивительно. Мы видели это в Сильверстоуне в прошлом году, видели в Китае в этом году. Для всех нас, если ты не в оранжевой машине в данный момент, шансы на победу малы, и для нас это заставляет нервничать.

Это расстраивает меня, это расстраивает Шарля Леклера, он такой прекрасный гонщик и не имел шанса на чемпионство с 2022 года, но такова природа этого спорта.