Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о своей карьере в Red Bull. Слова пилота приводит f1analytic.com:

Мы работаем над машиной и делаем ее настолько быстрой, насколько это возможно. Это единственное, что имеет значение. Пытаемся быть более конкурентоспособными в этом году.

Необходимость принимать решение относительно будущего? Есть вообще возможность не проснуться завтра. Жизнь непредсказуема, и в целом я доволен тем, где нахожусь. Когда я заключал контракт (до 2028 года), то цель заключалась в том, что я буду выступать здесь до конца карьеры.