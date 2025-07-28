Ферстаппен: «Уход Хорнера не означает, что я останусь в Red Bull»
Макс заявил, что это не будет иметь значения при принятии решения
около 5 часов назад
Фото: Getty Images
Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о своем будущем в Red Bull. Слова пилота приводит f1analytic.com:
Означает ли уход Хорнера, что я, скорее всего, останусь в Red Bull? Нет, на самом деле, это не так. Люди могут иметь разные мнения. Теперь мы будем работать в другом направлении, и я в восторге от этого.
Не думаю, что это будет иметь какое-либо значение для принятия решения о моем будущем.
Напомним, что Макс Ферстаппен стал четвертым на Гран-при Бельгии.
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