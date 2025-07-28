Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен высказался о своем будущем в Red Bull. Слова пилота приводит f1analytic.com:

Означает ли уход Хорнера, что я, скорее всего, останусь в Red Bull? Нет, на самом деле, это не так. Люди могут иметь разные мнения. Теперь мы будем работать в другом направлении, и я в восторге от этого.

Не думаю, что это будет иметь какое-либо значение для принятия решения о моем будущем.