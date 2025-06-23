Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен вспомнил окончание сезона-2021, когда он выиграл первый титул. Слова пилота Red Bull приводит f1analytic.com:

Я уже говорил, что не хотел бы пережить Гран-При Абу-Даби – 2021 еще раз хотел бы этого не делать, потому что боюсь, что у меня самого случится сердечный приступ. Тот сезон был очень напряженным, особенно на последнем круге последней гонки.

Снимут ли по нему фильм?.. Что ж, мне не обязательно потом видеть себя в кино! Но в 2021-м две команды работали на пределе своих возможностей. И это то, чем можно восхищаться, что хорошо для спорта. Две команды, которые допустили так мало ошибок за весь сезон, это было очень красиво и необычно.