Бывший пилот Haas и сын Михаэля Шумахера Мик Шумахер высказался о своей карьере. Слова немца приводит f1analytic.com:

Сейчас в Cadillac разрабатывается потрясающий проект, очень интересная тема. Для меня было важно оказаться в паддоке (на Гран При Майами), и это было потрясающе. Это замечательное место с отличными автогонками, и не зря это вершина автоспорта.

Мой карьерный путь очень публичен, и то, что я делаю, всегда на слуху. Так что в этом смысле люди знают, что они получат, если увидят меня. Очевидно, что за два года, проведенных не в Формуле-1 (после ухода из Haas), я сильно изменился. Был запасным пилотом Mercedes, а затем, работая одновременно с McLaren и Williams, приобрел много знаний в этой области. Быть частью разных команд оказалось очень интересно.

А что касается WEC, то это был отличный чемпионат, в котором можно было узнать и увидеть что-то новое. Я ощущаю, что если ты всегда выступаешь в «открытых колесах», то это очень нишевая часть спорта, и она очень отличается от того, чем я сейчас занимаюсь. На мой взгляд, если у тебя есть опыт разных серий, то ты более полезен для различных целей. Скажем, я могу лучше понять психологию других пилотов.

Уверен, что есть множество разных моментов, которые, по моему мнению, помогли мне стать лучшим гонщиком. В сочетании с работой в Mercedes это очень помогло мне расширить свой арсенал инструментов.