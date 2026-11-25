Пилот Red Bull Макс Ферстаппен рассказал о подготовке к предпоследнему этапу сезона Формулы-1 — Гран-при Катара.

По словам Ферстаппена, успех на этой трассе напрямую зависит от поведения болида в скоростных виражах и грамотной стратегии пит-стопов в условиях лимита кругов на один комплект шин. Слова приводит пресс-служба Red Bull.

В Лас-Вегасе прошла сумасшедшая гонка, и замечательно, что удалось одержать победу. Трасса в Дохе совсем другая: на ней есть сложные повороты, а также много скоростных виражей и плавных участков. Такая конфигурация подходит болиду, который хорошо ведет себя в быстрых поворотах.

Работа с шинами в Катаре всегда играет большую роль, особенно с учетом ограничения в 27 кругов на комплект. Шины испытывают высокую нагрузку, поэтому нам нужно тщательно продумать стратегию и как можно лучше разобраться в их поведении.

В последних гонках мы показывали стабильные и сильные результаты, и команда проделала отличную работу в этом сезоне. Ранее на этой трассе мы добивались успехов, но при новом регламенте сложно предсказать, как сложится уикенд. Наша цель, как и прежде, — третье место в Кубке конструкторов, поэтому нам нужно сохранить текущую форму в двух последних гонках сезона.