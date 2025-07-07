Денис Седашов

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал свое пятое место на этапе Формулы-1 в Сильверстоуне. По его словам, учитывая технические трудности, это был максимум, на который можно было рассчитывать. Слова приводит racingnews365.

Честно говоря, я не знал, чего ожидать от этой гонки. Она была очень сложной с первого же круга. Было трудно найти правильный баланс между медленными и быстрыми поворотами — мне так и не удалось это сделать. Макс Ферстаппен

Также нидерландец отметил чрезмерный износ промежуточных шин на болиде Red Bull, который, по его словам, был намного сильнее, чем у конкурентов из McLaren.

В этом компоненте они снова были просто на другом уровне. Макс Ферстаппен

Норрис одержал победу на домашнем Гран-при Великобритании.