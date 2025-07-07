Пилот Kick Sauber Нико Хюлькенберг высказался о завоевании подиума на Гран-При Великобритании. Слова немца приводит f1analytic.com:

Чудесные чувства. Давненько я к этому шел, не так ли? Но я всегда знал, что мы на это способны, что во мне где-то глубоко есть эти необходимые качества. И что за гонка! Ведь мне пришлось прорываться практически с последнего места.

Честно говоря, я с трудом верю в то, что происходит. Я не до конца понимаю, как всё это случилось, но понятно, что это была безумная гонка в меняющихся условиях.

Большую часть гонки нужно было бороться за выживание. Думаю, мы очень правильно действовали – вовремя принимали правильные решения, переходили на правильные типы шин, не допускали ошибок. Всё это просто невероятно.

Я не верил в то, что происходит до последнего пит-стопа, но потом, когда я услышал, что за счет этого лишнего круга мы смогли создать от Льюиса Хэмилтона достаточно большой отрыв, я подумал: «Ну ладно, всё и вправду складывается неплохо, теперь есть возможность немного выдохнуть».

Но потом Льюис начал догонять меня достаточно быстрыми темпами, так что давление я ощущал. Гонка была очень напряжённой, но мы не дрогнули, не совершили ошибок, и я очень, очень рад этому результату.

Я был уверен, что Льюис перед родными трибунами точно выложится на абсолютном максимуме, и я подумал: «Ребята, извините, но это всё ещё мой день». Мне нужно было выдержать. Я очень счастлив.