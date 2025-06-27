Глава Red Bull Кристиан Хорнер оценил Юки Цуноду на фоне Макса Ферстаппена. Слова функционера приводит f1analytic.com:

После того, как Юки присоединился к нашей команде, он с самого начала уверенно чувствовал себя за рулем болида. Однако, на мой взгляд, инцидент в Имоле повлиял на его уверенность в себе.

И, судя по показателям, которые мы видим, Цунода действительно близок к Максу. Надеюсь, что со временем Юки станет более уверенным в себе и будет еще лучше на Гран-при.