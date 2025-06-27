Босс Red Bull: «Цунода действительно близок к Ферстаппену»
Хорнер видит развитие Юки
около 1 часа назад
Фото: Red Bu
Глава Red Bull Кристиан Хорнер оценил Юки Цуноду на фоне Макса Ферстаппена. Слова функционера приводит f1analytic.com:
После того, как Юки присоединился к нашей команде, он с самого начала уверенно чувствовал себя за рулем болида. Однако, на мой взгляд, инцидент в Имоле повлиял на его уверенность в себе.
И, судя по показателям, которые мы видим, Цунода действительно близок к Максу. Надеюсь, что со временем Юки станет более уверенным в себе и будет еще лучше на Гран-при.
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