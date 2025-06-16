Пилот Red Bull Макс Ферстаппен высказался о результате Гран-при Канады, где четырёхкратный чемпион Ф-1 финишировал вторым. Слова нидерландца приводит gpblog.com:

Стратегия с одним пит-стопом была не самой лучшей – шины были слишком изношены. В конце концов, мы замечательно справились, удержав второе место.

Нам просто не хватает скорости. Мне не хватает сцепления с трассой, когда хочу бороться, к тому же резина изнашивается быстрее.

Все зависит от шин, и мы просто не очень хороши в работе с ними. Я всегда стараюсь бороться, но видно, что нам все еще чего-то не хватает.

Я вообще не мог атаковать (Рассела в борьбе за первое место). Больше занимался корректировкой, старался слишком не форсировать и больше смотрел в зеркало заднего вида.