Денис Седашов

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель прокомментировал слухи о возможном участии в выборах президента Международной автомобильной федерации (FIA), которые запланированы на декабрь 2025 года. В настоящее время эту должность занимает Мохаммед бен Сулайем. Слова приводит Auto Motor und Sport.

По словам Феттеля, пока что он недостаточно знаком с полномочиями и обязанностями руководителя организации:

У меня есть общее представление, но этого недостаточно, чтобы делать какие-то выводы. Было бы несерьезно сейчас сказать: да, я могу представить себя на этой должности. Себастьян Феттель

Немец также привел пример Росса Брауна, бывшего спортивного директора Формулы-1, который, по его мнению, лучше понимает специфику этой роли:

У Росса было больше точек соприкосновения с ФИА, поэтому он лучше знает, какие люди подходят для такой работы. Себастьян Феттель

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