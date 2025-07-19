Пилот Ferrari Шарль Леклер высказался о форме Ferrari. Слова монегаска приводит f1analytic.com:

Первая часть сезона была намного сложнее, чем мы ожидали. Я думаю, что если в прошлом году мы боролись за победы, за Кубок конструкторов, то в этом году мы начинали сезон с надеждой хотя бы стартовать на той же позиции, где закончили 2024-й, но этого не произошло. Мы боролись с машиной сильнее, чем обычно.

Но сейчас мы снова на верном пути. Это помогло нам сделать несколько правильных шагов. Я знаю, что впереди еще много интересного, надеюсь, в ближайшее время сможем сократить разрыв с McLaren, а также с Red Bull. Mercedes где-то впереди, а где-то проваливается. Но мы должны выступать лучше, чем другие, и попытаться догнать лидеров.