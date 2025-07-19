Леклер: «Первая часть сезона была намного сложнее, чем мы ожидали»
Шарль считает, что сейчас Ferrari находится на правильном пути
около 1 часа назад
Пилот Ferrari Шарль Леклер высказался о форме Ferrari. Слова монегаска приводит f1analytic.com:
Первая часть сезона была намного сложнее, чем мы ожидали. Я думаю, что если в прошлом году мы боролись за победы, за Кубок конструкторов, то в этом году мы начинали сезон с надеждой хотя бы стартовать на той же позиции, где закончили 2024-й, но этого не произошло. Мы боролись с машиной сильнее, чем обычно.
Но сейчас мы снова на верном пути. Это помогло нам сделать несколько правильных шагов. Я знаю, что впереди еще много интересного, надеюсь, в ближайшее время сможем сократить разрыв с McLaren, а также с Red Bull. Mercedes где-то впереди, а где-то проваливается. Но мы должны выступать лучше, чем другие, и попытаться догнать лидеров.
Напомним, что увольнение Кристиана Хорнера может обойтись «красным быкам» в 100 миллионов долларов.
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