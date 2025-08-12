10 августа столичный автодром «Чайка» превратился в настоящий центр скорости, рёва моторов и запаха резины. Здесь состоялся один из самых ожидаемых дрифт-мероприятий сезона Bitlook. На трассе собрались сильнейшие пилоты страны, чтобы продемонстрировать своё мастерство в управляемом заносе, а на трибунах — сотни фанатов автоспорта, которые пришли ощутить настоящий адреналин.

В этом году драйвовую атмосферу события поддержал бренд онлайн казино FIRST, став официальным спонсором фестиваля. Посетителей встречала брендированная палатка, гости могли получить эксклюзивный мерч, сделать фото на память и погонять на симуляторе автогонок.

Как проходили заезды?

В течение уикенда зрители наблюдали за дрифт-заездами, где каждый пилот демонстрировал ощущение скорости и контроля автомобиля в экстремальных условиях. Среди них был и Артём Хорольский, официальный амбассадор FIRST и известный украинский дрифт-пилот. На трек выходили участники из Киева, Одессы, Харькова, Броваров и Хмельницкого. В заездах преимущественно соревновались культовые BMW, а также два крутых Nissan, которые с рёвом входили в повороты, оставляя за собой клубы дыма и восторженные возгласы с трибун.

Партнёрство с FIRST добавило событию ещё больше энергии и яркости, напомнив каждому «Всё в твоих руках».

Следующее событие Bitlook пройдет уже 7 сентября во Львове и обещает ещё больше скорости, эмоций и горячего асфальта.