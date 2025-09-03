После зрелищных гонок, прошедших 10 августа на аэродроме «Чайка» в Киеве, серия Bitlook Drift движется вместе с FIRST дальше. Следующая остановка — Львов.

На этот раз территория «Арены Львов» превратится в эпицентр скорости и драйва. Сильнейшие дрифт-пилоты страны сойдутся в борьбе за победу, даря зрителям незабываемое шоу.

Гостей ожидает:

адреналин от заездов профессиональных пилотов;



рев моторов и клубы дыма;



атмосфера большого спортивного праздника с активностями и фотозонами.



FIRST — онлайн-казино и официальный спонсор Bitlook Drift. Бренд поддерживает спорт и украинцев на их пути к достижениям, потому что верят: все в твоих руках.

В соревнованиях примет участие и Артем Хорольский — украинский дрифт-пилот и амбассадор FIRST, который хорошо известен фанатам автоспорта.

Не пропусти главное дрифт-событие сентября во Львове и ищи стенд FIRST!

7 сентября, с 12:00 до 20:00, территория «Арена Львов» - ул. Стрыйская, 199.