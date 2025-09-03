FIRST приглашает на Bitlook Drift во Львове 7 сентября
Самые сильные дрифт-пилоты страны сойдутся в борьбе за победу, даря зрителям незабываемое шоу
После зрелищных гонок, прошедших 10 августа на аэродроме «Чайка» в Киеве, серия Bitlook Drift движется вместе с FIRST дальше. Следующая остановка — Львов.
На этот раз территория «Арены Львов» превратится в эпицентр скорости и драйва. Сильнейшие дрифт-пилоты страны сойдутся в борьбе за победу, даря зрителям незабываемое шоу.
Гостей ожидает:
- адреналин от заездов профессиональных пилотов;
- рев моторов и клубы дыма;
- атмосфера большого спортивного праздника с активностями и фотозонами.
FIRST — онлайн-казино и официальный спонсор Bitlook Drift. Бренд поддерживает спорт и украинцев на их пути к достижениям, потому что верят: все в твоих руках.
В соревнованиях примет участие и Артем Хорольский — украинский дрифт-пилот и амбассадор FIRST, который хорошо известен фанатам автоспорта.
Не пропусти главное дрифт-событие сентября во Львове и ищи стенд FIRST!
7 сентября, с 12:00 до 20:00, территория «Арена Львов» - ул. Стрыйская, 199.
