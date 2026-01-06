Хаас переніс презентацію на 19 січня
Команда покажет только ливрею
около 3 часов назад
Американская команда Формулы-1 Haas изменила дату онлайн-презентации болида VF-26 на 19 января вместо ранее запланированной.
Пресс-служба Haas сообщила о переносе презентации VF-26 на 19 января. На этом этапе команда покажет только ливрею. После презентации с 26 по 30 января болид пройдет закрытые тесты на трассе Барселона-Каталония в Испании. Официальные предсезонные тесты запланированы на февраль в Бахрейне.
Боевые пилоты Haas в сезоне-2026 останутся француз Эстебан Окон и британец Оливер Берман — оба представляли команду в прошлом году.
Актуальное расписание презентаций команд Формулы-1:
15 января — Red Bull, Racing Bulls (только ливреи);
19 января — Haas (ливрея);
20 января — Audi (ливрея);
22 января — Mercedes (рендеры);
3 января — Alpine, Ferrari;
26-30 января — закрытые тесты в Барселоне;
2 февраля — Mercedes (болид);
3 февраля — Williams;
ночь на 9 февраля — Cadillac;
9 февраля — Aston Martin;
(неизвестно) — McLaren.
Ранее руководитель Haas Аяо Комацу отвечал на вопросы о возможном интересе к японскому пилоту Юки Цуноде.
Поделиться