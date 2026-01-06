Олег Гончар

Американская команда Формулы-1 Haas изменила дату онлайн-презентации болида VF-26 на 19 января вместо ранее запланированной.

Пресс-служба Haas сообщила о переносе презентации VF-26 на 19 января. На этом этапе команда покажет только ливрею. После презентации с 26 по 30 января болид пройдет закрытые тесты на трассе Барселона-Каталония в Испании. Официальные предсезонные тесты запланированы на февраль в Бахрейне.

Боевые пилоты Haas в сезоне-2026 останутся француз Эстебан Окон и британец Оливер Берман — оба представляли команду в прошлом году.

Актуальное расписание презентаций команд Формулы-1:

15 января — Red Bull, Racing Bulls (только ливреи);

19 января — Haas (ливрея);

20 января — Audi (ливрея);

22 января — Mercedes (рендеры);

3 января — Alpine, Ferrari;

26-30 января — закрытые тесты в Барселоне;

2 февраля — Mercedes (болид);

3 февраля — Williams;

ночь на 9 февраля — Cadillac;

9 февраля — Aston Martin;

(неизвестно) — McLaren.

Ранее руководитель Haas Аяо Комацу отвечал на вопросы о возможном интересе к японскому пилоту Юки Цуноде.