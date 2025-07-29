Пілот Ferrari Шарль Леклер висловився про результат команди на Гран-Прі Бельгії. Слова монегаска наводить f1analytic.com:

Макс всю гонку был в двух секундах позади, это было совсем непросто. Я знал, что первый круг будет для нас сложным, потому что у нас не было той прижимной силы, которая была у McLaren и Макса. К счастью, трасса высыхала довольно быстро, и после этого темп был хорошим. Но Макс все равно оставался позади всю гонку, и я очень рад, что мы смогли удержать третье место.

Давление всегда высокое, а в таких условиях особенно. Если ты отклоняешься от траектории, то потеряешь много, это будет большой ошибкой. Поэтому я в какой-то момент попросил инженера оставить меня в покое. Обновления сработали — мы получили то, на что рассчитывали, хотя мы еще должны разобраться, как добиться от них максимума. Мы продолжаем атаковать и, надеюсь, скоро сможем оказывать давление на McLaren.