«Моя цель — привести эту команду к чемпионству»: Хэмилтон подтвердил свои амбиции в Ferrari
Пилот оценил шансы команды на завоевание титула
Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон после Гран-при Нидерландов снова подчеркнул свою главную цель в итальянской команде.
Семикратный чемпион мира подчеркнул, что нацелен исключительно на завоевание титула. Слова приводит RacingNews365.
Я здесь, чтобы побеждать, и я действительно верю, что эта команда может побеждать. Чтобы выигрывать чемпионаты, нужно набирать каждое очко. Моя цель — попробовать привести эту команду к чемпионству.
Британский гонщик выступает за Ferrari с 2025 года.
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов-2026, Антонелли и Расселл — в тройке.