Денис Седашов

Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги-2026 в швейцарском Цюрихе.

По итогам соревнований определятся все шесть участниц финала сезона. Магучих досрочно гарантировала себе место в финале, тогда как Геращенко и Левченко на данный момент входят в проходящую топ-6 рейтинга.

На предыдущем этапе в Силезии Магучих завоевала золото, Геращенко выиграла серебро, а Левченко заняла девятую позицию.

Соревнования в секторе для прыжков в высоту пройдут в четверг, 27 августа.

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