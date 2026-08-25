Магучих, Геращенко и Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе
Соревнования пройдут 27 августа
Украинские прыгуньи в высоту Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко выступят на этапе Бриллиантовой лиги-2026 в швейцарском Цюрихе.
По итогам соревнований определятся все шесть участниц финала сезона. Магучих досрочно гарантировала себе место в финале, тогда как Геращенко и Левченко на данный момент входят в проходящую топ-6 рейтинга.
На предыдущем этапе в Силезии Магучих завоевала золото, Геращенко выиграла серебро, а Левченко заняла девятую позицию.
Соревнования в секторе для прыжков в высоту пройдут в четверг, 27 августа.
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