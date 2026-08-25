Світолина и Монфис вышли в четвертьфинал микста на US Open-2026
Этот матч стал первым совместным выступлением дуэта в официальных соревнованиях
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж, француз Гаэль Монфис, успешно начали выступления в смешанном парном разряде Открытого чемпионата США-2026.
В матче 1/8 финала дуэт обыграл тандем Александра Еала (Филиппины) / Феликс Оже-Альяссим (Канада) со счетом 4:1, 4:1. Поединок длился 40 минут.
Свитолина и Монфис реализовали 3 из 3 брейк-пойнтов и отыграли оба брейк-пойнта соперников.
Этот матч стал для Свитолиной и Монфиса первым совместным выступлением в официальных соревнованиях.
В четвертьфинале они сыграют против победителей пары Арина Сабаленко / Новак Джокович — Катержина Синякова / Генри Паттен.
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