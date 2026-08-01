Семикратный чемпион мира, пилот Ferrari Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты итальянской команды в первой половине сезона-2026. Слова приводит GPblog.

Британский гонщик отметил прогресс Ferrari, несмотря на некоторый дефицит скорости, и поделился ожиданиями от будущих этапов:

Учитывая, что на прямых в первой половине сезона нам не хватало примерно трех-четырех десятых секунды из-за недостаточной мощности, первая часть чемпионата получилась просто великолепной. Я знаю, что ребята очень усердно работают, чтобы подготовить обновления, которые помогут решить эту проблему.

Мы привозили обновления практически на каждый этап. Надеюсь, во второй половине сезона нас ждут новые улучшения, и мы продолжим двигаться вперед. Думаю, вторая часть чемпионата будет для нас сильнее. Обычно именно вторая половина сезона складывается для меня лучше. Поэтому я собираюсь использовать этот перерыв, чтобы перезагрузиться и вернуться более сильным, более подготовленным физически и психологически.