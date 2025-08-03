Денис Седашов

Пилот Ferrari Шарль Леклер прокомментировал неудачное выступление своего напарника Льюиса Хэмилтона на этапе Формулы-1 в Венгрии, где семикратный чемпион мира финишировал лишь 12-м. Слова приводит GPBlog.

В конце дня мы — одна команда. Как бы мне ни хотелось финишировать впереди Льюиса, я искренне желаю успеха и ему, и всей Ferrari. Эти выходные оказались непростыми для него. Шарль Леклер

в то же время Шарль выразил уверенность, что это лишь временный спад и Хэмилтон вернется на свой уровень во второй части сезона.

Хэмилтон после провала в квалификации: «Команде нужен другой пилот».