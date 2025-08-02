Хэмилтон после провала в квалификации: «Команде нужен другой пилот»
Льюис не сдержал эмоций после фиаско в Будапеште
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Пилот Ferrari и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон жестко раскритиковал себя после неудачной квалификации на Гран-при Венгрии, где занял лишь 12-е место. Слова приводит Sky Sports.
Это всё из-за меня, каждый раз. Я абсолютно бесполезен. У команды нет никаких проблем — вы же видите другую машину на поуле. Так что, очевидно, нам нужно сменить пилота.
Ферстаппен раздражен разговорами о переходе в Mercedes: «Я уже обсуждаю с командой планы».