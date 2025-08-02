Мейвезер назвал лучшего боксера мира — это не Усик
Флойд отметил Теренса Кроуфорда
около 1 часа назад
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Легендарный непобежденный чемпион Флойд Мейвезер, который почти десятилетие считался лучшим боксером планеты, выразил поддержку абсолютному чемпиону мира во втором полусреднем весе Теренсу Кроуфорду (41-0, 31 KO). Слова приводит Secondsout.
Я думаю, что Теренс Кроуфорд сейчас — лучший боец в боксе независимо от весовой категории. Приятно видеть его на вершине. Теренс, оставайся таким же крутым.
Кроуфорд назвал трех боксеров, которые, по его мнению, превосходят Альвареса.