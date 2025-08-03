Норрис выиграл Гран-при Венгрии
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен – девятый
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Пилот команды McLaren Ландо Норрис стал победителем Гран-при Венгрии. Второе место занял его партнер по команде Оскар Пиастри, а третьим финишировал представитель Mercedes Джордж Расселл.
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из Red Bull завершил гонку лишь на девятой позиции. А семикратный чемпион Льюис Хэмилтон, который сейчас выступает за Ferrari, финишировал 12-м.
В Red Bull ответили, уйдет ли Ферстаппен.