Пилот McLaren Ландо Норрис высказался о борьбе за чемпионство в сезоне-2025. Слова британца приводит f1analytic.com:

Ничего невозможного нет – мы это доказали в прошлом году. Хотя Макс пока что довольно далеко. Сейчас у нас намного более стабильная команда, и мы показываем более высокие результаты, чем Red Bull.

Но Макс, по-прежнему, один из лучших пилотов в истории Формулы-1. Поэтому как гонщик я бы его не исключал. Тем не менее, у нас лучшая машина, лучшая команда – и я уверен, что мы сможем удержать преимущество.