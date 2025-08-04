Норрис: «Не стал бы исключать Ферстаппена из борьбы за титул»
Однако Ландо отметил, что именно McLaren находится в наилучшей позиции
около 2 часов назад
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Пилот McLaren Ландо Норрис высказался о борьбе за чемпионство в сезоне-2025. Слова британца приводит f1analytic.com:
Ничего невозможного нет – мы это доказали в прошлом году. Хотя Макс пока что довольно далеко. Сейчас у нас намного более стабильная команда, и мы показываем более высокие результаты, чем Red Bull.
Но Макс, по-прежнему, один из лучших пилотов в истории Формулы-1. Поэтому как гонщик я бы его не исключал. Тем не менее, у нас лучшая машина, лучшая команда – и я уверен, что мы сможем удержать преимущество.
Напомним, что Ландо стал победителем Гран-при Венгрии.