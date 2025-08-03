«Я измотан». Норрис — о драматической победе в Будапеште
Пилот McLaren заявил, что не ожидал триумфа
около 2 часов назад
Пилот McLaren Ландо Норрис прокомментировал свою победу на Гран-при Венгрии, назвав её чрезвычайно изнурительной, но заслуженной.
Я полностью измотан — это было очень тяжело. На самом деле мы не планировали провести гонку с одним пит-стопом, но после первого круга это стало единственным шансом. Оскар начал меня догонять в конце, я выложился на полную. И именно поэтому эта победа — ещё приятнее. Это идеальный результат для команды. Я даже не ожидал на победу, лишь надеялся, что смена стратегии позволит выйти хотя бы на второе место.
Он отметил, что риск оправдал себя:
Я знал, что на свежем воздухе смогу атаковать — и всё получилось. Такие решения всегда рискованны, но главное — не ошибиться и держать стабильный темп. Нам это удалось. Бороться с Оскаром было сложно, но интересно. Он провёл мощный финиш, я едва удержался.
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