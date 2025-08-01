Четырехкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен в интервью Sky Sports высказался о своём будущем:

Люди так много болтают в течение всего сезона, тогда как единственный, кто на самом деле может или должен говорить об этом, молчит. И это я.

Это сознательный выбор. Потому что нет смысла начинать разбрасываться словами. И, если честно, это должно быть одинаково для всех.

Некоторым людям просто нравится наблюдать за сюжетом, некоторым просто нравится создавать драму. Но для меня это всегда было совершенно очевидно.

Я уже обсуждаю с командой планы, вещи, которые мы хотим изменить в следующем году. Так что это означает, что я также остаюсь с командой на следующий год.