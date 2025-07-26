Пилот команды McLaren Ландо Норрис в эфире Sky Sports поделился эмоциями после победы в квалификации Гран-при Бельгии.

Круг вышел очень хорошим, я доволен. Вчера были небольшие трудности, мелкие технические проблемы, но я чувствовал уверенность и рад, что смог вернуться на вершину.

Отставание в три десятых – это просто из-за слепстрима и не самого лучшего выезда из пит-лейна, так что волноваться не о чем. Люди всегда любят что-то додумать. Машина в эти выходные просто летит, и Оскар также отлично сработал — мы хорошо мотивируем друг друга.