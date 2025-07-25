Абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) вспомнил, как бросил вызов братьям Кличко в 2013 году.

«Это на «Интере» было, мне кажется, у Савика Шустера. Да, я не помню, это какой-то поединок был? Что-то обсуждали. Слушайте, я вообще, когда это говорил, у меня ноги тряслись. Я, когда это говорил – просто комедия. Такие два здоровенных типа сидят, которые просто в голову дадут и всё. Что Виталий Влодимирович, что Владимир Влодимирович бьют, что лошадь копытом.

Я с Владимиром стоял в парах, я знаю, как он бьёт. Я думаю, в любом случае тут же люди, тут никто не ударит. А если что, я там быстренько где-то убегу.

Я помню, тогда много критики было, типа, «как ты мог такое сказать», или «что ты себе думаешь, чтобы такое сказать?» Послушайте, что я такого сказал, что я спросил у людей, буду ли я забирать пояса у вас, или вы их оставите и я буду их завоевывать сам. Это нормальные амбиции человека, который хочет достичь какой-то цели в спорте, завоевать пояса.

Владимир держал вершину бокса на протяжении 11 лет. Он бил всех в мире 11 лет. Просто бил беспощадно 11 лет людей в мире. И Виталий Влодимирович – это чемпион мира, который в Зале славы в Америке. Это люди, которые сделали такой огромный шаг в спорте, боксе в Украине.

Послушайте, я когда ездил в 2005 году, где-то мы ездили на соревнования, и когда нас спрашивали, откуда мы, мы говорили, что из Украины, а они не знали... Они знали Кличко и Шевченко. Один из них сидит здесь. Капец. Ну не знали, не знали откуда мы. И конечно, что я тогда думаю, ну в любом случае надо что-то сказать. Это же будут крутить и будут говорить: «Смотрите, какой наглый малый, что он себе такое мог позволить сказать». И всё остальное».