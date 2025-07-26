Норрис — самый быстрый в квалификации Гран-при Бельгии
Льюис Хэмилтон показал 16-е время
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Пилот команды McLaren Ландо Норрис стал самым быстрым в квалификации Гран-при Бельгии. Второй результат показал его напарник Оскар Пиастри, обеспечив McLaren первый ряд стартовой решётки.
Третьим финишировал Шарль Леклер из Ferrari, а действующий чемпион мира Макс Ферстаппен Red Bull показал только четвёртое время.
Настоящим разочарованием стала квалификация для Льюиса Хэмилтона — семикратный чемпион мира завершил сессию только на 16-й позиции.
Ферстаппен обошёл Пиастри на старте и выиграл спринт Гран-при Бельгии.