У Red Bull ответили, уйдёт ли Ферстаппен
Марко заверил, что Макс будет выступать за «красных быков» в сезоне-2026
около 3 часов назад
Фото: Red Bu
Советник Red Bull Хельмут Марко на фоне слухов о переходе Макса Ферстаппена ответил, каким будет будущее четырехкратного чемпиона Формулы-1. Слова австрийца приводит sport1.de:
Я могу подтвердить, что Макс Ферстаппен продолжит выступать за Red Bull в 2026 году.
Отметим, что голландца связывали с Mercedes, которые сейчас имеют вакантное место на 2026 год.
Напомним, что Ферстаппен на Гран-при Бельгии завершил гонку четвертым.
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