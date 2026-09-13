Пилот Mercedes: «Я даже не думаю о борьбе за чемпионство»
Рассел уверен, что шансы догнать Антонелли крайне малы
Пилот Mercedes Джордж Расселл признал, что его шансы завоевать чемпионский титул в сезоне-2026 минимальны. Слова приводит Motorsport.
Не буду говорить, что все кончено, но вероятность того, что я все еще участвую в этой борьбе, крайне мала. Я даже не думаю о борьбе за чемпионство, поскольку не считаю, что принимаю в ней участие. Это позволяет мне сосредоточиться на каждой гонке отдельно и просто пытаться выиграть как можно больше. Что будет, то и будет, но... Да, на данный момент ситуация именно такая.
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