Павел Василенко

Шестой тур Украинской Премьер-Лиги завершился, однако турнирная таблица пока что остается неполной. Полесье и Шахтер набрали по 15 очков и делят первое место, причем житомиряне опережают донеччан по дополнительным показателям.

В верхней части таблицы произошли важные изменения. Полесье с минимальным счетом преодолело Левый Берег (1:0), Шахтер победил Черноморец (2:0), а Карпаты на выезде взяли верх над Колосом (2:0).

Динамо после паузы продолжило борьбу за высокие позиции, разгромив Эпицентр со счетом 3:0. Благодаря этой победе команда Игоря Костюка поднялась на четвертое место. При этом киевляне имеют матч в запасе.

Тур завершился не полностью из-за двух перенесенных матчей. Встречи Кривбасс – Харьков и Верес – Кудривка были прерваны из-за длительных воздушных тревог, поэтому команды сыграют их позже.

Третье место занимают Карпаты, а в нижней части таблицы находятся Кудривка, Колос и Оболонь.

В седьмом туре 18 сентября Черноморец примет Оболонь, а Полесье сыграет с Кривбассом. 19 сентября состоятся матчи Харьков – Буковина, Заря – Динамо и Эпицентр – Левый Берег. 20 сентября Кудривка встретится сКолосом, Карпати – с Вересом, а Шахтер примет ЛНЗ.