Антонелли одержал победу на Гран-при Испании-2026
Благодаря триумфу пилот Mercedes укрепил лидерство в общем зачете
Пилот Mercedes Кими Антонелли одержал победу на Гран-при Испании-2026, который прошел на городской трассе в Мадриде.
Второе место занял Макс Ферстаппен из Red Bull, а третьим финишировал пилот McLaren Ландо Норрис.
Для Антонелли эта победа стала восьмой в сезоне-2026.
Итальянский гонщик укрепил лидерство в личном зачете чемпионата мира, имея в активе 292 очка.
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Испании.