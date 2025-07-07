Оскар Пиастри высказался о 10-секундном штрафе на Гран-при Великобритании, после которого пилот McLaren откатился на вторую позицию. Слова австралийца приводит f1analytic.com:

Я не буду много говорить, иначе будут проблемы. Нико (Хюлькенберг) молодец. Думаю, это главная новость дня.

Оказывается, больше нельзя тормозить за машиной безопасности. Я так делал пять кругов назад. Не буду больше говорить, потому что только создам себе проблемы.

Мне всё равно нравится Сильверстоун, даже если не нравится сегодня.