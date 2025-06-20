Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался об инциденте во время машины безопасности на Гран-При Канады между Джорджем Расселом и Максом Ферстаппеном. Слова немца приводит f1analytic.com:

Его действия показали, что он знает правила и тоже может так поступать. Однако это было на грани. Не думаю, что такое ему подходит. Да, он использовал правила в своих интересах, но даже Макс Ферстаппен не стал бы делать ничего подобного.

Он сделал бы это чуть элегантнее. Джордж продемонстрировал: «Будь осторожен, Макс. Я тоже из тех, кто хочет побеждать любой ценой и сделаю для этого все возможное. Ты такой не один».